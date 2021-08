Coro per D10S al 10' di ogni partita: l'iniziativa dei tifosi per ricordare Diego

Tornano per la prima volta i tifosi allo stadio dopo il Covid e dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. I tifosi del Napoli hanno lanciato un'iniziativa per ricordare il fuoriclasse argentino, attraverso la pagina Facebook di 'Unione Azzurra Nel Mondo'. "Al 10' minuto di ogni partita del Napoli tutti i tifosi inneggeranno a D10s col coro 'oleeee' ole' ole' oleee' Diegoooo Diegoooo'. Il giusto tributo per il più grande calciatore di tutti i tempi!"