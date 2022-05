Cucchi critica DAZN: “Cronaca negata, non si è capito nulla di cosa sia successo”

Riccardo Cucchi, voce storica della Rai, ha commentato su Twitter gli scontri di La Spezia non documentati da Dazn.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Riccardo Cucchi, voce storica della Rai, ha commentato su Twitter gli scontri di La Spezia non documentati da Dazn: "Chi è davanti alla tv non ha capito nulla. Intuiamo cori razzisti e intemperanze. Cosa sia successo le telecamere non lo mostrano. Occorre ascoltare la radio e scorrere Twitter alla ricerca di video postati da chi è allo stadio. Cronaca negata. Non sono d'accordo".