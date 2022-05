VIDEO - Clamoroso al Picco, scontri tra tifoserie: partita sospesa. Giocatori cercano di placare gli animi

Una pessima pagina in una domenica che doveva essere di festa. Spezia-Napoli è momentaneamente sospesa per lancio reciproco di fumogeni tra le tifoserie ed un'invasione di campo. Ad un certo punto, i tifosi partenopei, come 'vendetta' di un brutto episodio avvenuto prima del match, hanno tentato di sfondare il settore, andando a cozzare contro una parte di pubblico spezzino nonostante lo sforzo delle forze dell'ordine. I napoletani hanno continuato a lanciare di tutto nel settore dei liguri, da seggiolini ad aste di bandiera. Successivamente alcuni violenti spezzini sono entrati in campo alla ricerca di Thiago Motta. I giocatori di casa hanno fatto scudo, proteggendo l'allenatore al centro del campo. Partita bloccata, nonostante i calciatori di entrambe le squadre stiano tentando di placare gli animi. Tra le tifoserie non è mai corso buon sangue visto il gemellaggio tra i tifosi di Spezia-Sampdoria e Marsiglia e quello di ormai solo storico tra Napoli e Genoa.

Play was temporarily halted in the Spezia-Napoli clash due to fan clashes in the stands.



All this in a deadrubber on the final day of the season.#SpeziaNapoli pic.twitter.com/Jw92wLzIOp