Cucchi: "Il Napoli non ha avuto la stessa intensità nel secondo tempo. Grande gara di Meret"

Il giornalista, Riccardo Cucchi, ha commentato su Twitter la gara tra Roma e Napoli. Queste le sue parole: "Ottima Roma fino al rigore. Poi bella reazione del Napoli che non riesce, nel secondo tempo, ad avere la stessa intensità. Anche per merito della Roma. Gran gol di Zaniolo e splendida gara di Meret. Giusto interrompere per i cori discriminatori. Non se ne può più".

