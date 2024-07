Da Milano, Biasin su Buongiorno-Inter: “Solo con la cessione di de Vrij in Arabia”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero e noto tifoso interista, ha fatto il punto su Alessandro Buongiorno e sull’ipotesi Inter

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero e noto tifoso interista, ha fatto il punto su Alessandro Buongiorno e sull’ipotesi Inter: “Questione Buongiorno: l’unica possibilità per un inserimento dell’Inter nella trattativa tra Buongiorno e Napoli passa dalla cessione di De Vrij in Arabia entro pochi giorni. Ergo, l’Inter deve sperare che Pioli spinga per un’offerta all’olandese. Pensa te i casi della vita”.