Da Roma, Zampa ironizza sul gol di Lukaku: "Non era neanche quotato..."

Carlo Zampa, storico speaker giallorosso, ha commentato sui propri canali social la sconfitta della Roma contro il Napoli, ironizzando sul gol dell'ex Romelu Lukau che ha deciso il match: "Ranieri non riesce a portare punti da Napoli, perdiamo per una rete a zero. Il gol di Lukaku non era neanche quotato alla SNAI. Qualcosa in più si è visto ma torni a casa senza punti".