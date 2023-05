Dai social: "E se De Laurentiis avesse detto il nome del nuovo allenatore da Fazio?"

Luis Enrique aspetta la Premier League, Conte non gioca col 4-3-3, Italiano intriga ma, forse, non è in cima ai pensieri di De Laurentiis

Luis Enrique aspetta la Premier League, Conte non gioca col 4-3-3, Italiano intriga ma, forse, non è in cima ai pensieri di De Laurentiis (che comunque lo stima e lo ha esaltato pubblicamente). Sorge spontanea la domanda: quale sarà il prossimo allenatore del Napoli? Ne sorge un'altra che nasce dal web: "E se fosse José Mourinho?" L'allenatore della Roma ha un altro anno di contratto (guadagna 7 milioni netti a stagione) ma potrebbe lasciare a fine stagione.

De Laurentiis lo ha citato, magari involontariamente, magari no, domenica sera da Fazio: "Vorrei parlare col ministro della pubblica istruzione per insegnare nelle scuole a diventare allenatori facendogli vedere, non so, Argentina-Francia, spiegando cos'è un modulo e lo Spalletti e il Mourinho della situazione potrebbero registrare lezioni programmatiche due volte al mese a partire dalle elementari".