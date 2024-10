Video Dalla Slovacchia, Jasenka: “Lobotka? Mi ha detto che scoprirà oggi l’esito degli esami”

vedi letture

Qual è l’entità dell’infortunio rimediato da Stanislav Lobotka nel match di ieri sera tra Slovacchia e Azerbaigian?

Qual è l’entità dell’infortunio rimediato da Stanislav Lobotka nel match di ieri sera tra Slovacchia e Azerbaigian?

Jan Jasenka, giornalista dell’emittente slovacca Sport.Sk, riporta su X le immagini dell’uscita dal campo del centrocampista del Napoli e alcune sue dichiarazioni: “Non so come sta Stan Lobotka, non si conoscono ancora i risultati degli esami, e lui mi ha detto che lo saprà oggi ma più tardi, ma è così che è uscito dal campo. Immagino che lo stop non durerà a lungo, perché sarà una perdita molto grande per la Slovacchia e per il Napoli”.