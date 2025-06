Foto De Bruyne, il Napoli scherza sui social e chiede all'intelligenza artificiale: "E' reale?"

vedi letture

Il Napoli scherza sui social dopo l'annuncio dell'acquisto di Kevin De Bruyne. In seguito all'ufficialità, su X il club azzurro ha ripostato il tweet con cui viene comunicato l'arrivo del giocatore e pone un quesito all'intelligenza artificiale della piattaforma: "Grok, is it real?".