De Giovanni attacca gli inglesi: "Centinaia di vigliacchi hanno aggredito gli italiani"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, attraverso la sua pagina Facebook, ha stigmatizzato il comportamento degli inglesi dopo la sconfitta con l'Italia nella finale di Euro2020: "Principe, principessa e principino che scappano per non premiare i vincitori. Giocatori che si tolgono sprezzanti le medaglie dal collo prima ancora di scendere dal palco.

Centinaia di vigliacchi che aspettano i tifosi italiani all’uscita per aggredirli, col favore degli addetti alla sicurezza. È allora che avete perso, non sul campo. Sapete che c’è? Ben usciti, signori. Voi e il vostro simpatico giullare pazzo dai capelli ignobili. Non sentiremo la vostra mancanza".