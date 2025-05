De Luca: "Il Cagliari o lo divori o lo divori, non c'è altra strada per il quarto scudetto"

Una 37esima giornata da cardiopalma, neanche se qualcuno l'avesse voluta scrivere sarebbe riuscito a restituire quel che di folle è successo stasera. Il Napoli clamorosamente fa 0-0 col Parma, in oltre 100 minuti giocati con un calcio di rigore agli azzurri revocato in extra-time. Dall'altro lato pure c'è dell'incredibile, l'Inter viene recuperata due volte dalla Lazio, il pareggio definitivo lo segna Pedro al 90esimo e al 98esimo viene annullato un gol ad Arnautovic.

Dunque non è cambiato nulla: il Napoli resta primo a +1 sull'Inter e si deciderà tutto all'ultima giornata di campionato. Così il giornalista Diego De Luca ha commentato il match sul suo profilo X: "Ci sono calciatori che hanno vinto lo Scudetto due anni fa, gente che arriva dalla Premier e chi ha gare di Champions sulle spalle. Ma quale nervosismo? Il Cagliari o lo divori o lo divori. Non c’è altra strada per il quarto scudetto".