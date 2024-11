Del Genio: "Buongiorno come Chiellini? C'è una grande differenza e Conte lo sta capendo"

Paolo Del Genio ha scritto un post sui social commentando alcune parole nei giorni scorsi su Buongiorno: "Leggo di paragoni tra Chiellini e Buongiorno. Ci può stare. Due grandi difensori ed in più due calciatori acculturati. Bravi davvero. Il primo ha chiuso la carriera con tanti trofei. Il secondo è, in questo momento, uno dei migliori, per me il migliore, difensore della serie A.

Certo Chiellini è difficilmente raggiungibile per lo straordinario palmares. Però pure Buongiorno è difficilmente raggiungibile dall'altro in una statistica. Il difensore del Napoli riesce a finire una partita complicata come quella con l'Inter con zero falli commessi, mentre Chiellini non riusciva a finire nemmeno il terzo minuto di gioco con zero falli commessi. Sembra una riflessione banale, ma a volerla leggere con attenzione, è molto significativa. E lo sta capendo bene Antonio Conte".