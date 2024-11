Caressa esalta Buongiorno: "E' da Chiellini che non vedevo un centrale così"

Il giornalista Fabio Caressa a Sky Sport, al Club, parla di Buongiorno, esaltando il centrale del Napoli dopo l'ennesima grande prova, stavolta contro l'Inter a San Siro: "Buongiorno mi sembra il difensore italiano più cresciuta in assoluto. E' da Chiellini che non ne vedevo uno così sicuro, pronto, fisico, anche se poi è diverso come giocatore. Chiellini forse era più ruvido".