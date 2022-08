"Devi giocare tu e non Donnarumma, sei il più forte della storia!", tifosi Psg adorano Navas

Molti scrivono: "Non andartene, resta con noi", altri approfondiscono la questione

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Si sprecano sui social di Keylor Navas i messaggi dei tifosi del Napoli che non vedono l'ora di accoglierlo (trattativa ad un passo), in realtà la contrapposizione degli stati d'animo vede i tifosi del Psg tristi per il suo possibile addio. Molti scrivono: "Non andartene, resta con noi", altri approfondiscono la questione: "Sei il portiere più forte della nostra storia", altro ancora: "Non è giusto sia una riserva, devi essere il titolare", altri la prendono con filosofia: "Se Donnarumma è il titolare è giusto vada via, ci vuole un solo portiere forte e basta".