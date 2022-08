Ottimismo per Navas, si sta per chiudere! Il portiere è molto vicino: i dettagli

La fiducia aumenta, Keylor Navas si sta avvicinando al Napoli. Il portiere si sta per liberare dal Psg, gli azzurri sono a Parigi

La fiducia aumenta, Keylor Navas si sta avvicinando al Napoli. Il portiere si sta per liberare dal Psg, gli azzurri sono a Parigi (come raccontato dal Corriere dello Sport) e le sensazioni positive, si può arrivare in breve alla fumata bianca, è solo questione di tempo e infatti i colleghi di Sportitalia parlano già di visite mediche programmate. Spalletti sta per avere il portiere di esperienza e personalità che da tempo aspetta, la ciliegina sulla torta per concludere un mercato straordinario e ricco di colpi di scena.