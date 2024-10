Di Lorenzo esulta in napoletano sui social: "Accussì"

vedi letture

Il Napoli supera il Lecce in casa per 1-0 in una partita al cardiopalma e si piazza in testa alla classifica con momentaneamente cinque punti di vantaggio sulla seconda. Così il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, autore del gol vittoria, tramite un post sul suo profilo Instagram ha celebrato il successo con un'espressione in napoletano: "Accussì".