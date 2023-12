Di Lorenzo infortunato? Il capitano smentisce sui social: il suo post

Giovanni Di Lorenzo sta bene e con la Juventus ci sarà. Erano emerse nelle ultime ore indiscrezioni su possibili problemi fisici

Giovanni Di Lorenzo sta bene e con la Juventus ci sarà. Erano emerse nelle ultime ore indiscrezioni su possibili problemi fisici per il capitano del Napoli. Invece Di Lorenzo non ha problemi e sui social lo fa capire con una foto in cui sorride in allenamento e una frase: "Una risposta a chi dice che sono infortunato. Facciamo gli scongiuri". L'emoticon della risata, e non solo. Ecco la sua storia: