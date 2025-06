Pista David raffreddata per il Napoli, Sky: proseguono i contatti con la Juventus

La Juventus ha iniziato la preparazione per il Mondiale per Club agli ordini di Igor Tudor, ma la dirigenza è già proiettata verso la costruzione della squadra per la prossima stagione. Al centro dei pensieri bianconeri c’è Jonathan David, attaccante del Lille in scadenza di contratto a fine giugno. Il canadese è da tempo nel mirino di diverse big italiane, tra cui Napoli e Inter, ma è proprio la Juve a muoversi con maggiore decisione: i contatti tra la dirigenza, ora guidata dal nuovo direttore generale Damien Comolli, e l’entourage del giocatore stanno proseguendo con insistenza.

La pista Napoli si è notevolmente raffreddata negli ultimi giorni, mentre l’Inter valuta l’operazione ma senza l’urgenza mostrata dai bianconeri. La Juventus punta a chiudere l’operazione il prima possibile, per inserire David nel nuovo progetto tecnico e garantirsi un rinforzo offensivo di qualità in vista della prossima annata. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.