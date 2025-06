Inter, Bastoni: "Delusi da noi stessi, ko richiederà tanto tempo per essere compreso"

Attraverso la propria pagina Instagram, Alessandro Bastoni torna sul 5-0 subito dall’Inter in finale di Champions League a Monaco di Baviera dal Paris Saint-Germain. Nella lettera pubblicata, il centrale nerazzurro è sembrato voler rimarcare quanto sia consapevole, assieme a tutta la squadra, della forte delusione che il mondo interista sta provando in questi giorni.

"Una sconfitta difficile da accettare, che lascia tanta amarezza e che richiederà tanto tempo per essere compresa. Siamo delusi, prima di tutto da noi stessi. Perché conosciamo l’importanza di questo traguardo per la nostra squadra, per il club e per tutti i tifosi che ci hanno accompagnato con passione in ogni momento".

Senza dimenticare però un appello ai tifosi: "Ora più che mai, sappiamo quanto sia fondamentale sentirvi al nostro fianco. Continueremo a lottare e a scrivere nuove pagine della nostra storia. Forza Inter".