Foto Meret festeggia ancora sui social: "Momenti indimenticabili"

Continuano i festeggiamenti in casa Napoli per il quarto tricolore anche con dei post su i social. Questa volta è il portiere Alex Meret di cui il Napoli aspetta la firma sul rinnovo che sul suo profilo Instagram posta una foto sorridente al suo posto nello spogliatoio con una frase che sa di nostalgia della festa: "Momenti indimenticabili Ag4in".

Adesso per una doppia festa si attendono solo sviluppi positivi e definitivi per la sua permanenza in azzurro.