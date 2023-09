“Dovete scusarvi”, “Club piccolo e razzista”, prosegue l’invasione nigeriana sui social del Napoli

"Chiedete scusa a Osimhen!". Ce ne sono tanti di messaggi simili, o comunque volti ad esprimere questo concetto, sull'account Twitter del Napoli. I post pubblicati dal club vengono invasi da tifosi nigeriani, ancora col dente avvelenato dopo quanto accaduto con Osimhen. "I tifosi nigeriani di tutto il mondo dovrebbero iniziare a fare pressione e noi chiediamo scuse pubbliche al Napoli", si legge ancora. La società partenopea, per qualche connazionale dell'ex Lille, è addirittura "razzista e ingrata", oltre ad essere "piccola" in confronto - si legge - alla grandezza del giocatore.

🚨 Nigerian football fans around the world should start to mount pressure and we demanding a public apology from Napoli after the club posted a video on their TikTok account which seemed to mock their and our star ✨ ✨ ✨ ✨ "STRIKER VICTOR OSIMHEN"



NAPOLI club is… pic.twitter.com/nlwhW2WW22