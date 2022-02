Fabian esulta sui social: "Felice per il gol, per la vittoria e per i nostri tifosi"

Fabian Ruiz, con uno splendido gol dalla distanza, regala la vittoria allo scadere del Napoli contro la Lazio e il primo posto agli azzurri.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabian Ruiz, con uno splendido gol dalla distanza, regala la vittoria allo scadere del Napoli contro la Lazio e il primo posto agli azzurri. Il centrocampista spagnolo esulta per la magnifica serata dell'Olimpico sui social: "Felice per il gol, per la vittoria e per i nostri tifosi. Forza Napoli Sempre!"