Fabian scherza con Mertens: "Non mi ringrazierai mai abbastanza per l'assist al bacio"

"Contento per la vittoria e la bella prestazione della squadra. Dries Mertens non mi ringrazierai mai abbastanza per l'assist al bacio". Questo il post su Instagram targato Fabian Ruiz. Lo spagnolo è stato autore di una grandissima prestazione nella gara vittoriosa contro la Spal. Per Fabian sono arrivati due assist: il primo sul gol di Mertens, il secondo sulla rete di testa di Younes