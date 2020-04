Fabio Cannavaro e l'addio al Napoli: "Volevo rifiutare, ma Ferlaino mi disse..."

In tempi di quarantena sono sempre più le dirette sui social. In una di queste è intervenuto Fabio Cannavaro, ex difensore tra gli altri del Napoli, che ha ricordato il suo addio proprio al club azzurro: "Sono andato via troppo presto da Napoli, mi ricordo che mi chiamò Ferlaino e mi disse che se non avessi accettato il Parma la società sarebbe fallita. Io stavo per rifiutare, ma mi presi questa responsabilità e accettai. Poi con la maglia gialloblu ho fatto sette anni indimenticabili in cui ci siam tolti grandi soddisfazioni".