"Falso, racconta la verità!", i tifosi inondano di commenti il post di Insigne per Ancelotti

Lorenzo Insigne è uno dei calciatori che ha dedicato via social un pensiero a Carlo Ancelotti dopo l'esonero. "Grazie Mister è stato un onore aver lavorato con te e il tuo staff. In questi due anni ho conosciuto una persona speciale. Ti auguro il meglio!" ha scritto questa mattina il capitano. Sotto al suo post, molti tifosi del Napoli si sono scatenati con messaggi di critica nei suoi confronti. "Te ne devi andare", oppure "Sei un falso, dici la verità" la sintesi del pensiero dei napoletani, secondo cui Ancelotti è andato via anche per i rapporti tutt'altro che ottimali col capitano azzurro.