"Fammi uscire dal torello”, Fabian scherza con Lobotka che risponde a tono: lo scatto social

Simpatico siparietto avvenuto quest’oggi tra Fabian Ruiz e Lobotka, durante la seduta d’allenamento a Castel Volturno. In una foto pubblicata su Instagram il centrocampista spagnolo, riferendosi al compagno slovacco dice: “Fammi uscire dal torello”. Pronta anche la risposta di Lobotka: “La prossima volta”. Segnali importanti di un clima sereno e disteso a pochi giorno dalla partita decisiva per l’ingresso in Champions contro il Verona. Di seguito lo scatto.