Fiorentina, Piatek esulta dopo il gol all'esordio: “Le pistole sono ancora cariche!”

Gol al debutto per Krzysztof Piatek con la maglia della Fiorentina. Il polacco ha realizzato la rete del momentaneo 4-2 nella vittoria (5-2) dei viola ottenuta in Coppa Italia sul campo del Napoli. Il classe '95 ha poi condiviso su Instagram una breve sequenza di immagini della sua esultanza e commentato così il suo esordio con la Fiorentina: "Che partita! Il miglior modo per cominciare con la maglia della Fiorentina. Grande battaglia, avanti così! Pistole ancora cariche. Forza Viola".