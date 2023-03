FOTO - “A questo punto vengo anch'io", Juan Jesus ironizza e si propone per l'Italia

Tra le risposte è arrivata a sorpresa quella del difensore del Napoli Juan Jesus

"Il ct Roberto Mancini ha parlato. Mateo Retegui non sarà l'ultimo oriundo. Ecco chi potrebbero essere i prossimi. Chi vi piacerebbe vedere in azzurro?". Questo il quesito posto ai propri utenti su Instagram dalla nota pagina ‘Che fatica la vita da bomber’. Tra le risposte è arrivata a sorpresa quella del difensore del Napoli Juan Jesus che scrive: "A questo punto vengo anch’io, visto che prendo la cittadinanza per tempo vissuto in Italia. “Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta…”. Ricordiamo che il difensore ha già giocato con la Nazionale Verdeoro, questo vanifica ogni ipotetica convocazione con l'Italia.