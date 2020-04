FOTO - Anche Lozano a sostegno dell'Italia contro il Covid-19, sui social iniziativa benefica

Tra le tante campagne di sostegno per il sistema sanitario nazionale nella lotta contro il Covid-19, spunta anche quella proposta da Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli, affidandosi ad una stories su Instagram, ha pubblicizzato un'iniziativa benefica legata all'azienda produttrice di scarpe ACBC, con donazioni proprio di scarpe per chi lavora nel settore ospedaliero. Bel gesto del messicano, in un momento di crisi per tutto il popolo italiano.