FOTO - Belgio, Mertens sarà premiato per le 100 presenze: lasciata l'impronta dei piedi

Domani contro l'Estonia, Dries Mertens se schierato dal ct Roberto Martinez, verrà premiato poco prima dell'incontro per le 100 presenze raggiunte con la nazionale belga. L'attaccante del Napoli ha tagliato il traguardo nel corso degli Europei (ora è a quota 102) e dopo il termine del torneo non è stato più convocato. Il giocatore intanto ha postato una foto dal centro sportivo di Tubize, quartier generale dei Diables rouges, dove ha lasciato le sue impronte dei piedi, sigillando il suo ingresso nella "hall of fame" della Nazionale