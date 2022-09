FOTO - Demme sta per tornare: rientrato in gruppo, Diego scalda i motori sui social

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo, Diego Demme sta per tornare. Ancora a zero presenze per via dell'infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo per tutte queste prime nove gare stagionali, il centrocampista italo-tedesco oggi è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà presumibilmente a disposizione per la sfida contro il Torino, al rientro dalla sosta. E sui social fa partire il countdown, scalda i motori, non vede l'ora di fare il suo debutto per il 2022/23. "Tic tac", si legge nel post (congiunto all'agenzia che lo rappresenta) pubblicato su Instagram.