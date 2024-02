FOTO - Di Lorenzo squalificato segue la squadra in trasferta, social in estasi: "Sei il nostro vanto"

Di Lorenzo è squalificato e non potrà giocare domani, cionostante ha seguito la squadra in trasferta. Ecco la reazione dei social

Giovanni Di Lorenzo è squalificato per somma di ammonizioni e non potrà quindi prendere parte al match del Napoli contro il Cagliari, previsto domani all'Unipol Domus alle ore 15:00, Nonostante ciò il capitano azzurro ha deciso ugualmente di partecipare alla trasferta per supportare la propria squadra. La notizia ha mandato in estasi i tifosi, che si sono scatenati sui social con frasi del tipo: "Capitano sei il nostro vanto", "Gesti che valgono più di mille parole" o ancora "Sei un esempio per tutta la squadra".