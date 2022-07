FOTO - Di Lorenzo sui social: "Altri minuti nelle gambe per continuare la preparazione"

Giovanni Di Lorenzo, nuovo capitano del Napoli, all'indomani dell'amichevole vinta contro il Perugia ha affidato il suo commento ai suoi canali social

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo, nuovo capitano del Napoli, all'indomani dell'amichevole vinta contro il Perugia ha affidato il suo commento ai suoi canali social: "Altri minuti nelle gambe per continuare la preparazione", si legge come corredo a una foto che lo ritrae in campo.