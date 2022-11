FOTO - E' Napoli-mania in Georgia: in vendita non solo le maglie di Kvara

Nello scatto si vedono esposte in un stand di vendita, oltre le casacche ufficiali dell'idolo locale Khvicha Kvaratskhelia, quelle degli altri azzurri.

© foto di www.imagephotoagency.it

In Georgia è esplosa una vera e propria Napoli-mania. Così come si apprende dalla foto postata su Twitter dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, che scrive: "A Tbilisi non si vendono solo le maglie di Kvara". Nello scatto si vedono esposte in un stand di vendita, oltre le casacche ufficiali dell'idolo locale Khvicha Kvaratskhelia, quelle degli altri azzurri. Tra queste spiccano in primo piano quelle di Victor Osimhen e di Frank Zambo Anguissa.