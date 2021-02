FOTO - "Emozionati per lo sforzo di quest'uomo!", SSCN ringrazia Lozano sui social

Uno stoico Hirving Lozano è stato tra i migliori in campo ancora una volta, come accade ad ogni partita. Il talento messicano è rimasto in campo nel finale nonostante un infortunio, stringendo i denti, come un vero gladiatore. "Emozionati per lo sforzo di quest'uomo", ha scritto la SSC Napoli tramite il suo account Twitter spagnolo, ringraziando il Chucky.