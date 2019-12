FOTO - Gaetano prova a spronare i compagni: "Sempre accanto a voi, non molliamo mai!"

"Non Molliamo Mai. Sempre Accanto A Voi. Forza Napoli Sempre". Con questo messaggio Gianluca Gaetano, il più giovane del gruppo, prova a spronare i compagni a far meglio. Mai in campo fin qui, il classe 2000 è ormai in pianta stabile nel gruppo della prima squadra e ieri, al triplice fischio col Bologna, è apparso sul prato del San Paolo a consolare i vari azzurri che avevano giocato.