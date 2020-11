FOTO - “Grazie Mandra’”, il tributo a Proietti sulle maglie della Roma

La Roma, impegnata nel match contro il Genoa, è scesa in campo a Marassi con una scritta speciale sulle maglie, una dedica al compianto Gigi Proietti. “Grazie Mandra’“ è la patch in onore dell'attore, da sempre grande tifoso giallorosso e che tra i suoi tanti personaggi ha interpretato lo scommettitore 'Mandrake'. Le maglie verranno messe all’asta ed il ricavato sarà devoluto in un’iniziativa che verrà definita nelle prossime settimane insieme alla famiglia Proietti.