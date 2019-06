FOTO - Higuain chiude il suo profilo Instagram: ecco l'ultimo messaggio social

“Buon pomeriggio, voglio comunicare che da oggi in poi questo non sarà più il mio account Instagram. Grazie e buona giornata”. Così Gonzalo Higuain chiude improvvisamente il suo account social. Il centravanti ex Milan e Chelsea – che, probabilmente, tornerà con Sarri alla Juventus nella prossima stagione, essendo ancora di proprietà bianconera – ha comunicato la decisione con un ultimo messaggio. Non si conoscono, almeno al momento, i motivi per cui Higuain avrebbe deciso di allontanarsi dal noto social network