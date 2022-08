FOTO - Kvara sempre più icona in Georgia: murale (in maglia azzurra) in suo onore a Tbilisi

Khvicha Kvaratskhelia è sempre più un'icona della Georgia. L'esterno offensivo classe 2001 in patria è considerato il miglior talento della nazione

