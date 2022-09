FOTO - Il gol di Milik era regolare? Spunta l'immagine che (forse) toglie ogni dubbio

Sui social ormai da ore circola la foto del gol di Milik che dimostra la regolarità della rete con Candreva che tiene in gioco Bonucci

© foto di www.imagephotoagency.it

Sui social ormai da ore circola la foto del gol di Milik che dimostra la regolarità della rete con Candreva che tiene in gioco Bonucci. Tante polemiche per la scelta dell'arbitro col Var di annullare la rete che avrebbe permesso alla Juve di vincere in rimonta la partita. Ecco l'immagine: