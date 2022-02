FOTO - Il Venezia mostra la bellezza di Napoli sui social: "Felici di accoglierli in laguna"

All'andata, quando il Venezia fece visita al Napoli, furono pubblicati sugli account social degli arancioneroverdi alcuni scatti della città partenopea. Oggi, in occasione del ritorno, vengono riproposti, con questo messaggio: "Siamo felici di poter accogliere il Napoli in laguna. Alcuni scatti dalla nostra visita in terra partenopea, immortalati da Sonya Kondratenko".

Siamo felici di poter accogliere il Napoli in laguna.



Alcuni scatti dalla nostra visita in terra partenopea, immortalati da Sonya Kondratenko.#ArancioNeroVerde🟠🟢 pic.twitter.com/t5JBM2LeE0 — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) February 5, 2022