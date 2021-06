FOTO - Insigne festeggia sui social: “Buona la prima”

Lorenzo Insigne, numero 10 della Nazionale italiana, ha disputato un’ottima gara contro la Turchia ed è stato nominato come uno dei migliori in campo. L’azzurro, ha realizzato la terza rete contro i turchi che ha suggellato il successo dell’Italia. Insigne, attraverso un post su Instagram, ha espresso tutta la sua gioia per l’esordio con gol all’Europeo. Esulta e lancia questo messaggio: “Buona la prima”.