FOTO - L'incredibile attesa per James: secondo in Italia l'hashtag #Jamesmicasaescasatoja

Attesa spasmodica dei tifosi del Napoli per James Rodriguez. È diventato virale l'hashtag lanciato #Jamesmicasaescasatoja, arrivato al secondo posto tra le tendenze top su Twitter. I messaggi dei tifosi del Napoli per il colombiano sono tantissimi e molto simpatici e probabilmente arriveranno anche al calciatore una volta che la notizia verrà ripresa in Spagna ed in Colombia.