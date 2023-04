FOTO - Lady Mertens posta il gioco di luci a Posillipo: "La nostra casa a Napoli, che bello!"

Kat Kherkhofs, moglie di Dries Mertens, ha postato lo scatto, in cui viene ritratto sullo sfondo anche Palazzo Donn'Anna.

Ha fatto rapidamente il giro del web l'immagine del gioco di luci ideato a Posillipo per la vittoria dello Scudetto. Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha postato lo scatto, in cui viene ritratto sullo sfondo anche Palazzo Donn'Anna, che ancora oggi è la dimora napoletana della coppia belga in città: "La nostra casa a Napoli, che bello!".