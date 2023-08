FOTO - Lavezzi, 16 anni fa l’esordio col Napoli: il post da brividi del Pocho

Per celebrare la ricorrenza ha pubblicato uno splendido post sui propri canali social

Ezequiel Lavezzi non dimentica Napoli. Sedici anni fa l’argentino ha esordito con gli azzurri in Serie A e per celebrare la ricorrenza ha pubblicato uno splendido post sui propri canali social: “Un giorno come questo 16 anni fa, cominciavo a giocare nel Napoli Serie A. Sarò sempre grato per tutto quello che ho vissuto e l’affetto che mi é stato dato”. Di seguito lo scatto.