FOTO - Malcuit, prosegue il recupero: "Primo allenamento in piscina"

Kevin Malcuit continua a lavorare per tornare in campo il prima possibile, dopo l'infortunio patito contro la Spal. Il terzino azzurro, come mostra la foto pubblicata sul profilo ufficiale Instagram, ha effettuato oggi il primo allenamento in piscina. Gran determinazione per Malcuit, prosegue il recupero ed il ritorno in campo è previsto ovviamente per il 2020.