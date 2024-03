FOTO - Malinovskyi sui social dell'Atalanta: "Vergognatevi! Miranchuk contribuisce al terrorismo russo"

Malinovskyi, sotto un post dell'Atalanta in cui viene elogiato Miranchuk, ha commentato: "Vergognatevi! Un buon contribuente del terrorismo russo"

Nel mondo del calcio, Ruslan Malinovskyi del Genoa emerge come una voce impegnata nei dibattiti sociali riguardanti il conflitto tra Russia e Ucraina, considerando la sua nazionalità ucraina.

Il centrocampista rossoblu è stato al centro di intensi scambi sui social media in risposta a un post dell'Atalanta, sua ex squadra. La Dea aveva elogiato in un post Aleksey Miranchuk, trequartista nerazzurro, nella vittoria per 4-0 della Russia contro la Serbia in un'amichevole, segnando il ritorno della Russia nel panorama calcistico europeo.

Sotto l'immagine in questione si può leggere il commento del calciatore ucraino: "Vergognatevi!". Malinovskyi ha scritto poi in un post: "Un buon contribuente del terrorismo russo. Ogni giorno per due anni", accompagnando le sue parole con immagini delle devastazioni in Ucraina. Poi, con tono polemico e affiancando altre foto delle rovine, chiede: "Non ti ricorda niente? Forse Kharkiv? La Champions League? M?".