FOTO - Mertens si gode le vacanze con Kat e Ciro Romeo

Dries Mertens si sta godendo il meritato riposo in Belgio con la sua famiglia. Lunedì scorso l'attaccante del Napoli, insieme alla moglie Kat e al piccolo Ciro Romeo sono volati in patria per le vacanze, prima di raggiungere la propria nazionale per le gare di Nations League. In attesa dell'incontro decisivo col presidente De Laurentiis per discutere del rinnovo, Dries si mostra felice su un prato con la compagna e il figlioletto. Di seguito lo scatto pubblicatto su Instagram da Kat Kerkhofs.