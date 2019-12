FOTO - Milik al settimo cielo: "Non potevo sognare notte Champions più bella!"

Nessuno, ora come ora, può essere più felice di Arkadiusz Milik, autore della tripletta che ha steso il Genk in Champions League. L'attaccante ex Ajax ha espresso tutta la sua gioia anche su Instagram: "Tre gol, cento sorrisi, mille abbracci, tanta felicità. Qualificazione agli ottavi e hat-trick per me. Non potevo sognare una notte di Champions più bella di questa...dedicato a tutti i tifosi del Napoli".