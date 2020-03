FOTO - Morte Pape Diouf, il messaggio di cordoglio sui social di Koulibaly

Nuova vittima per via dell'emergenza Coronavirus. E' venuto a mancare Pape Diouf, ex giornalista, agente e presidente dell'Olympique Marsiglia. Diouf era ricoverato in ospedale a Dakar a causa del Coronavirus. Attraverso una Instagram Stories, Kalidou Koulibaly ha voluto esprimere il proprio cordoglio: "Ci mancherai Presidente"